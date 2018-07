Tour: Etapa para Quintana, Thomas cada vez mais primeiro, Froome em marcha à ré

Para muitos a etapa raínha da edição de 2018, a 17.ª tirada da Volta a França era em tudo atípica. Desde logo, a quilometragem: os 65 km são mais distância de contrarrelógio do que de uma etapa em linha.

E depois, a partida. Numa inovação que pouco ou nada agradou ao pelotão, a organização da prova adoptou uma espécie de grelha de partida à Fórmula 1, com os primeiros da qualificação a começarem a etapa com alguns metros de vantagem.

A única coisa familiar aos ciclistas foi mesmo a montanha. A muita montanha que tiveram de atravessar nos Pirenéus. A etapa podia ser curta, mas foi um constante sobe e desce, com três contagens de montanha, duas de primeira categoria e a chegada na categoria especial em Saint-Lary-Soulan, onde se impôs um dos grandes especialistas da última década, o colombiano Nairo Quintana (Movistar).

Mas ao contrário de outros anos, Quintana não conta para a geral e a etapa que podia mexer com a classificação do Tour acabou por ser madrasta para Chris Froome (Sky). O quatro vezes vencedor da Volta a França e maior favorito à partida quebrou nos último quilómetros da última subida e baixou para 3.º, agora a 2.31 minutos de Geraint Thomas, o homem que chegou ao Tour como principal braço direito do ciclista nascido no Quénia mas que quatro etapas do final é cada vez mais primeiro.

Tim de Waele/Getty

O galês esteve sempre em pleno controlo no grupo dos favoritos e no último quilómetro ainda conseguiu atacar para ganhar cinco preciosos segundos a Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) e Tom Dumoulin (Team Sunweb), mais os quatro segundos de bonificação por ter terminado em 3.º - a seguir a Quintana chegou o irlandês Daniel Martin (UAE Team Emirates).

Sexta-feira e sábado decisivos

Geraint Thomas parte para os últimos dias do Tour com 1.59 minutos de vantagem para Dumoulin mais de dois minutos e meio para Froome. Uma vantagem interessante, mas não definitiva: na sexta-feira o pelotão despede-se dos Pirenéus com uma etapa com seis contagens de montanha, uma delas de 1.ª categoria e duas de categoria especial, os terríveis Col du Tourmalet e Col d’Aubisque, este último a 20 quilómetros da meta.

Já no sábado corre-se o último contrarrelógio da edição, 31 quilómetros muito acidentados e que poderão fazer diferenças na geral, apesar de tanto Thomas como Dumoulin ou Froome serem especialistas no crono.