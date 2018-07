A derradeira etapa de montanha não decidiu tanto assim

Eram seis contagens de montanha, duas delas de categoria especial, uma delas, a subida ao Col d'Aubisque, a apenas 20 quilómetros da meta. E por isso, para muitos, a 19.ª etapa do Tour era a última oportunidade para atacar um lugar no pódio ou talvez mais que isso. Foi o que fizeram Mikel Landa (Movistar) e Romain Bardet (Ag2r), que chegaram mesmo, por momentos, a ameaçar o top 3 de Geraint Thomas, Tom Dumoulin e Chris Froome, ao atacarem na subida ao Tourmalet.

Mas não passou de um pequeno susto para os homens da frente, provavelmente menos que isso. Limitaram-se a controlar ao longe e a aumentar o ritmo com a aproximação da montanha no dia onde brilhou Primoz Roglic, o saltador de esqui feito ciclista que atacou no Aubisque e impôs o ritmo na descida final, vencendo isolado em Laruns e ganhando preciosos segundos que lhe permitiram roubar o 3.º lugar a Chris Froome, mais uma vez sem capacidade para atacar a liderança do colega Geraint Thomas.

Thomas esse, esteve igual a si próprio. A passar vistoria, sem necessidade de atacar, sabendo que para um especialista no contrarrelógio como ele, é possível que os dois minutos de vantagem que tem para Tom Dumoulin sejam mais que suficientes no sábado, o dia que finalmente vai definir as contas da Volta a França.

O galês ainda foi buscar os 6 segundos de bonificação, ao atacar na meta para o 2.º lugar, liderando o grupo dos favoritos, que chegou 19 segundos depois de Roglic.