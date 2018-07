Começou como gregário, acaba campeão: Geraint Thomas é o virtual vencedor da Volta a França

A história de Geraint Thomas é uma história de paciência. Gregário de Chris Froome nas quatro vitórias do ciclista da Sky no Tour, este galês de 32 anos partiu para a edição de 2018 com o objetivo de sempre: ajudar Froome.

Ele soube esperar e, lá no fundo, talvez soubesse que estava na sua hora. Dele já se conheciam as qualidades que o fizeram vencer, por exemplo, o Paris-Nice ou a Volta ao Algarve, provas duras mas de apenas uma semana. Não tínhamos a certeza se era homem para uma volta de três semanas, mas ele fez questão de nos dizer que sim, num Tour que foi feito de ataques não fortes mas, sem dúvida, cirúrgicos e de um controlo total da corrida.

E assim chegou ao contrarrelógio final com 2 minutos de vantagem para o 2.º classificado, Tom Dumoulin (Team Sunweb), que até venceu o crono de 31 km entre Saint-Pée-Sur-Nivelle e Espalette, em 40.52m. Mas não com vantagem suficiente para ultrapassar o galês, que foi 3.º, a apenas 14 segundos do holandês, campeão mundial na especialidade. Em 2.º lugar ficou Chris Froome, a 1 singelo segundo de Dumoulin e que assim recupera o lugar perdido no pódio na sexta-feira para Primoz Roglic.

Domingo ainda há etapa mas, na melhor tradição do ciclismo, será apenas de passeio até Paris, com Geraint Thomas pela primeira vez a beber o champanhe como vencedor, o 3.º britânico a vencer a mais emblemática prova do ciclismo mundial, depois de Bradley Wiggins (2012) e Chris Froome (2013, 2015, 2016 e 2017).

Será assim a 6.ª vitória britânica em sete anos de um ciclista que à sua 9.ª participação conseguiu chegar ao topo. Vale a pena ser paciente.