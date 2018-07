Geraint Thomas: "A última vez que chorei foi quando me casei"

De Geraint Thomas diz-se que é um rapaz calmo, bem-disposto, pouco dado a stresses ou angústias. Mas vencer a Volta a França mexe com as emoções de qualquer um e o galês de 32 anos não conseguiu aguentar as lágrimas durante uma entrevista ao canal Eurosport, pouco depois de subir ao pódio para receber uma camisola amarela que já não lhe vai sair do corpo.

"Meu, ganhei a Volta a França!", diz o ciclista da Sky, entre meias-palavras cortadas pela emoção. "A última vez que chorei foi quando me casei", revelou ainda, depois de confessar que sempre acreditou estar ao nível dos maiores favoritos, mas que ganhar no "maior palco de todos" é especial.