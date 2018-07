Entre o monge e o party animal, Geraint Thomas é o homem que não quer ser uma máquina

Na Volta a França de 2013, Geraint Thomas era um dos gregários de luxo de Chris Froome na super-equipa da Sky, preparada para levar o britânico nascido no Quénia à vitória. Mas logo na primeira etapa caiu, fracturou a bacia. Esta história, ao contrário do que se possa pensar, não acaba com Thomas numa cama de hospital ou a fazer as malas e a ir para casa. Acaba com o galês a fazer mais de 3 mil quilómetros no apoio ao colega, naquela que viria a ser a primeira de quatro vitórias de Froome no Tour.

As dores eram de tal forma aflitivas e intensas que a cada etapa Thomas precisava de ajuda para subir e descer da bicicleta. Mas nem assim ele desistiu. Para qualquer outro ciclista, este seria o momento mais difícil da carreira. Mas quando se faz essa pergunta a Geraint Thomas, o homem que aos 32 anos venceu este domingo o seu primeiro Tour, ele vai lá mais atrás.

Precisamente ao dia 25 de maio de 2005, dia do seu 19.º aniversário.

"Estava com vários colegas em estágio na Academia Olímpica Britânica e saímos para um bar para ver o jogo do Liverpool contra o Milan, final da Liga dos Campeões. Como aquilo foi a grandes penalidades, acabámos a noite muito mais tarde do que esperávamos e também bem mais bêbados", explicou numa entrevista ao site britânico Cyclist, em 2015. Rod Ellingworth, então director da academia e agora um dos homens fortes da Sky, descobriu que os atletas tinham chegado bem para lá da hora de recolher obrigatório e a punição foi rápida. "Impediram-me de participar na Five Valleys, uma corrida no sul de Gales, em minha casa, portanto. Fiquei devastado, aquilo doeu-me mesmo".

O castigo ensinou duas ou três coisas a Geraint Thomas. Fê-lo perceber que não havia mais nada que ele mais gostasse do que estar em cima de uma bicicleta. E que para competir, não mais poderia colocar de lado a disciplina de trabalho, o compromisso total com os objetivos.

Mas, ao mesmo tempo, ele sempre soube que não podia ser um robô.

Sobre os grandes atletas dos nossos tempos há muito que deixámos apenas de falar de talento. Para lá daquilo que a natureza e a genética lhes deu, há tantas outras coisas. Há o trabalho, há o ginásio. Há as calorias que não se ingerem, os pratos que não se comem. Há o descanso, os tratamentos, as massagens, os sacrifícios.

Às vezes até nos perguntamos onde há espaço para os atletas serem homens e mulheres de carne e osso.

Bryn Lennon/Getty

Para subir dezenas de montanhas com inclinações sobre-humanas, aquelas montanhas que vemos ao longe quando assistimos à Volta a França na televisão, é preciso tudo isso. Mas essa linha que separa os homens das máquinas é algo que Geraint Thomas nunca esteve na disposição de ultrapassar.

Por isso, Geraint Thomas, nascido e criado em Cardiff, capital do País de Gales, é um tipo que, ao contrário de outros campeões, reúne muita simpatia no pelotão. Porque é profissional na mesma medida que é humano, com qualidades e defeitos. Ele que, por exemplo, não tem qualquer tipo de problemas em admitir que adora comer coisas que normalmente estão proibidas aos atletas. E mais: continua a adorar longas e loucas noites em bares e de beber bem para lá da conta.

Apenas aprendeu a dosear, a encontrar um equilíbrio que lhe permita ser um dos melhores ciclistas do mundo, um duas vezes campeão olímpico na pista e, ao mesmo tempo, um tipo que adora sair com os amigos (que em tempos disse serem “quase alcoólicos”) e encher a cara.

"Eu divido a temporada em blocos. Estou em regime até ao Paris-Nice, depois faço uma pausa e como o meu bife, a minha pizza e bebo uns copos. Depois volto ao regime para o Tour. Se vivesse todos os dias do ano, a todas as horas como um monge, ficava maluco", revelou ao Cyclist.

Rob Ellingworth, o homem que lhe deu o maior amargo de boca quando não o deixou correr em frente aos seus, sabe o que é que a casa gasta. "Ele adora beber uns copos. Mas quando é hora de beber uns copos", disse em entrevista ao site VeloNews. Wout Poels, holandês colega de equipa na Sky, diz que em cima da bicicleta Thomas é um líder, um obstinado. Mas que fora dela é "divertidíssimo, um louco".

Ellingworth sabe que é isso que traz equilíbrio àquele que se tornou este domingo no terceiro vencedor britânico do Tour, depois de Bradley Wiggins e Chris Froome. Ellingworth sabe que é essa vida que Thomas tem para lá do ciclismo que o ajuda a ter uma atitude relaxada em competição, a nunca ceder ao stress, a dar-lhe uma consciência de si próprio pouco normal num atleta de alta competição.

A tal consciência que todos são homens e não máquinas.

PHILIPPE LOPEZ/Getty

"Quando ele começou a treinar na academia rapidamente percebemos que tinha uma capacidade mental acima do normal. Era diferente dos outros. Muitos dos outros rapazes precisam de ajuda na hora de desenvolver capacidades psicológicas. Ele não, sempre foi bom nisso", continua Ellingworth.

Talvez por isso, Geraint Thomas tenha tido a sabedoria e a paciência de saber esperar pelo seu momento.

Campeão aos 32 anos

Geraint Thomas começou a correr aos 10 anos no País de Gales e rapidamente se tornou num dos melhores ciclistas jovens da Grã-Bretanha. Mas ainda assim, não estamos a falar de um típico campeão de grandes voltas.

É certo que quase todos os melhores ciclistas do Mundo, ou pelo menos aqueles que nos últimos tempos víamos ou vemos como líderes de uma equipa para uma das três grandes voltas, passaram por um momento ou outro pelo papel de gregário. Alberto Contador foi número dois de Lance Armstrong, Nairo Quintana era braço direito de Alejandro Valverde e até Chris Froome chegou ao Tour de 2012 como principal ajudante de Bradley Wiggins. Mas nenhum deles esperou pacientemente até aos 32 anos, até à 9.ª participação no Tour, para se assumir como o melhor - na primeira participação, em 2007, com 21 anos, foi... penúltimo.

Ele soube esperar porque sempre foi um trabalhador nato e porque sempre levou com o máximo de profissionalismo o papel que lhe deram, fosse ajudar Wiggins ou Froome, coisa que fez com dedicação nas quatro vitórias do colega de equipa e amigo.

Mas também porque até 2012 o que Thomas queria era ganhar medalhas olímpicas na pista, na boa tradição britânica. E ganhou duas de ouro, na perseguição masculina, nos Jogos Olímpicos de Pequim'2008 e Londres'2012. Só aí, aos 26 anos, decidiu refocar os seus objetivos para a estrada, para grandes voltas e para as clássicas.

John Giles - PA Images/Getty

Rapidamente se tornou, além de um gregário de luxo, num especialista em provas duras de uma semana. Na Volta ao Algarve venceu em 2015 e 2016, ano em que também foi 1.º no Paris-Nice. Já este ano ganhou o Critérium du Dauphiné, prova que é uma espécie de antecâmara do Tour. Um Tour para o qual só soube o seu papel algumas semanas antes, já que a participação de Chris Froome esteve em dúvida - acabou ilibado pela UCI das suspeitas de doping.

Assim, mais uma vez, Thomas chegou ao Tour para ajudar, mas rapidamente se viu que estava em melhor forma que o seu chefe de fila. Com uma prova muito inteligente, atacou de forma cirúrgica nos Alpes, onde ganhou duas etapas, uma delas no mítico Alpe d’Huez e nunca teve um dia mau ou uma queda, algo que havia sido o seu calcanhar de Aquiles em anos anteriores - em 2017 desistiu após uma queda à 9.ª etapa, quando era 2.º na geral.

Enquanto Froome não conseguia acompanhar com a frescura de outros tempos o grupo dos favoritos, Thomas manteve-se sempre longe de surpresas ou loucuras, numa vitória irrepreensível, mas na qual até o próprio galês parecia não acreditar. A ficha só lhe caiu no contrarrelógio de sábado, quando conseguiu defender sem problemas os dois minutos de vantagem que trazia das montanhas. Quando cruzou a meta levantou os braços e gritou, quando lhe meteram um microfone à frente, Thomas, o homem que nunca stressa, o "boa onda", não aguentou as lágrimas.

Amigo de Froome

A Sky sempre foi um grupo de personalidades fortes e de muitos corredores com ambições. Em 2012, Froome foi impedido de desafiar Wiggins na geral e a relação entre ambos não era fantástica. Richie Porte, vendo impossível ser aposta da equipa para ser líder no Tour, mudou-se para a BMC e Mikel Landa fez o mesmo, mas para a Movistar.

Curiosamente, Thomas ficou. Ficou sempre. E será campeão do Tour sem nunca ter saído de casa e com Froome na mesma prova. Eles que são “bons amigos”, como Thomas fez questão de dizer no último dia de descanso desta Volta a França. “Sempre morámos perto um do outro e sempre treinámos juntos”, referiu ainda. Tal como Froome, Geraint Thomas mora no Mónaco, ao lado da sua companheira de sempre, Sara, com quem casou em 2015 - aliás, no sábado, depois de confirmar a vitória no Tour, Thomas admitiu que não chorava desde o dia do casamento.

MARCO BERTORELLO/Getty

Sara acompanha a carreira do marido com a mesma paixão que Thomas sempre teve pela modalidade. Aliás, para ela, esse é o segredo. “Os pais nunca o pressionaram para nada. Sempre tiveram uma atitude de ‘Dá o teu melhor, não importa se perdes ou ganhas’. Ele é ciclista porque adora, porque tem paixão”, disse Sara à VeloNews. Sara que é tão relaxada e honesta quanto o marido: numa entrevista mais pessoal, disse que não sabe se entre os dois foi paixão à primeira vista porque as duas primeiras vezes que esteve com o futuro namorado ele estava “bastante embriagado”.

Os dois têm agora um projeto conjunto que pouco ou nada tem a ver com ciclismo. Depois de se casarem numa quinta no País de Gales em 2015, compraram o local, remodelaram-no e tornaram-se empresários da restauração: Thomas deve ser o primeiro campeão do Tour que nas horas vagas organiza casamentos.

É possível que após subir ao pódio em Paris, Geraint Thomas siga para Gales. Mas antes de ir ver como estão os negócios, há outra coisa que ele quer fazer primeiro.



“Beber uma cerveja. Ou várias”, disse, sempre de sorriso na cara, antes da partida para a última etapa.

E, aqui entre nós, merece-as todas. Um brinde a Geraint Thomas.