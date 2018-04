Hermoso Herrera ou uma história de fantasmas

Cada equipa entrou com o seu amuleto mexicano: o do Benfica com pinta de galã, salvador de reserva, capaz de resgatar a equipa das maiores aflições, suplente uma época inteira, mas com sorriso irremovível, herói feliz por atuar em part-time, como se tivesse funções mais apetecíveis fora de campo; o do Porto com aquele ar desgraçado, orelhas de abano, feio de uma maneira que nem para vilão principal serve, sobrecarregado com o peso da braçadeira, atormentado pela recordação amarga de ter oferecido ao adversário deste domingo um “canto” celestial na época passada. Só que foi o feio a rir por último e a rir melhor, um sorriso cheio de dentes e raiva, como se vê na capa d’ “A Bola”, a acertar contas com o passado e a conquistar a absolvição perante o tribunal do Dragão, este domingo transplantado para a bancada Norte da Luz. O sinal foi dado quando entrou outro mexicano, aquele com nome de cerveja. Toda a comitiva vinda da Invicta percebeu a mensagem: ponham as garrafas de champanhe no congelador ou liguem ao alfaiate para encomendar as faixas porque vamos à procura de ser felizes.

