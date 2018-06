O Cavani tocou duas vezes na bola e arrumou as 798 vezes que o o Adrien também tocou nela (por Diogo Faro)

Patrício

Grande defesa ao livre do Suarez, parece que ouvi os russos a gritar RUUUUI. Curiosamente, "rui" em russo é pila. Por isso, se calhar estavam só a insultar o nosso guarda-redes. O Sporting devia ir buscar este gajo, como disse um amigo meu ao ver a defesa.

Seja como for, não teve qualquer hipótese no golo - o Suarez rematou contra a cara do Cavani e foi lá parar dentro - nem no segundo que foi uma maravilha de golo.

Fonte

Mesmo a usar o defesa do Uruguai como se fosse um plinto na aula de Educação Física, conseguiu falhar naquele cabeceamento que me faz parar o grito GOLO logo na primeira sílaba. A defender esteve bem. Menos quando tinha o Suarez ou o Cavani pela frente, claro.

Pepe

Hesitação que obrigou o Fonte a fazer falta e me obrigou a pensar: "tu queres ver que hoje o Pepe não está a máquina do costume?". Mas estava. O jogo do Pepe nas alturas é tão impressionante que chega a ser ridículo ele não pagar imposto de ocupação de espaço aéreo. E não bastava a defender. Posso estar a exagerar, mas pareceu-me que subiu uns 15 metros para cabecear aquela bola que devolveu a esperança aos 11 milhões.

Só que depois também ficou no ar quando a bola lhe passou não sei por onde e deu o segundo golo do Uruguai.

Ricardo

Simpático ter ficado com o lugar do Cedric para ser ele a levar com o Suarez e o Cavani. Aliás, no segundo golo viu a bola ir parar ao Cavani - mais sozinho do que o Macaulay Culkin quando os pais foram para Paris - da mesma maneira que eu: parado e com ar triste.

Raphäel

Excelente finta que quase o levou até fora do estádio, alguns cruzamentos contra as pernas dos outros e depois aquele certinho para a cabeça do Pepe.

Deu uma cabeçada na cabeça do Suarez que o fez sofrer 7 traumatismos cranianos, um enfarte, uma torção do testículo esquerdo e ainda apanhou tuberculose. Pelo menos parecia, pela fita que ele fez quando levou um encostozinho do Raphael nas costas. Eu achava que o Sócrates era fingido até ver este jogo do Suarez.

William

Dá-me ideia que não tem emoções. Não sabe o que é estar nervoso, ter medo de um adversário, estar feliz ou estar triste. E ainda por cima é omnipresente. Não me consigo lembrar de uma vez neste jogo em que não estivesse onde devia estar. Correu, fez passes lindos e tirou a bola a tantos do Uruguai com a maldade de quem tira o chupa a uma criança... Mas não chegou.

Adrien

Bem que lutou, correu, passou, cortou, caiu e levantou, e ainda rematou. Mas foi um esforço inglório. O Cavani tocou 2 vezes na bola e arrumou as 798 vezes que o o Adrien também tocou nela.

João Mário

A classe do costume, como quem sabe ir a um restaurante fino e distinguir os talheres de carne dos de peixe. Não chegou. Pedia-se que os comesse - salvo seja, não sejam ordinários - com um tridente numa mão e uma serra eléctrica na outra.

Bernardo Silva

Na Bélgica há um puto a mijar, na Dinamarca há uma sereia, e em tantos outros países há estátuas muito mais insignificantes do que seria se fizessem uma com o pé esquerdo deste miúdo. Que maravilha de jogador, mesmo com a dificuldade que foi jogar contra um Uruguai que esteve quase sempre a defender com 78 jogadores. Dá gosto ver o Bernardo jogar até num 2 pa' 2 na estrada com mochilas a fazer de balizas. Merecia ser campeão do Mundo.

Guedes

Um miúdo muito esforçado, sem dúvida. Mas a lutar contra os tais 78 defesas do Uruguai parecia o Simba no desfiladeiro a levar com os gnus todos em cima sem poder fazer grande coisa.

Ronaldo

O nosso Atlas. Leva o país às costas como o Altas levava o mundo. Pelo menos, tentou fazê-lo, mas sem grande sucesso. O fardo hoje foi pesado e ninguém me tira da cabeça que muita da culpa disso é o facto de insistir em usar aquela barbicha de cabra dos montes. Continua a ser o melhor do Mundo, mas com muita pena minha já não vai ser campeão disto tudo.

Quaresma

Não houve trivela que nos impedisse de ir de vela. Ahahaha! #humor (agora imaginem o final de um sketch dos Malucos do Riso com os olhos esbugalhados a aumentar e diminuir alternadamente)

Manuel Fernandes

Boa entrada do Manuel neste jogo no Mundialito de Futebol de Praia a decorrer na Figueira da Foz.

André Silva

Só me lembro da cara dele a gritar com o árbitro naquela falta - que não era falta - Quaresma. Ia rebentando um sobrolho com a raiva.