Vítor Pereira, um treinador do bairro: “Cresci na rua, a lutar pelo meu espaço à batatada”

Eis algumas frases de Vítor Pereira à Tribuna Expresso:

- “Estive no FC Porto duas épocas com um derrota na Liga. Isso ninguém pode apagar. Que venha outro e faça o mesmo”

- “Cresci na rua, a lutar pelo meu espaço à batatada. Ninguém naquele bairro ia para a faculdade. Mas fui e paguei [...] Se tinha de trabalhar aos fins de semana a trolha, trabalhava, ia para a construção, ia carregar caixas de peixe”

- “Ouvi dois ou três iluminados pumba, pumba, a bater no Jesus [...] E eu penso: mas quem é que eles treinaram? Nunca lideraram ninguém na vida”

- “Sabes que a metodologia de treino, numa 2ª liga... Têm muito a cultura do físico. Mas treinos sem intensidade nenhuma. Trabalho com blocos de grande intensidade, onde quero ritmo no toque, bola a andar rápido, com linhas de passe constantes, toca e abre, apoia e vai, tau, tau, tau. Na primeira semana é muita informação, acho que eles até já estavam perdidos”

