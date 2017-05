Norton de Matos: “O grande mal do futebol chama-se ‘apostas’. Se eu quiser fazer penálti contra a minha equipa, faço”

Recentemente entrevistei o Manuel Machado e ele dizia que depois se colar uma determinada imagem a um treinador - mais intelectual, digamos assim - isso acaba por ser prejudicial.

Senti um bocado isso. Havia uma desconfiança, quando começo a jogar no Estoril, em 70/71. Realmente havia uma grande diferença entre o jogador que estudava e tinha cultura e o jogador que não estudava. Tanto que, na chamada 'sociedade' em que vivia, de colégio e de uma classe digamos A/B, era até visto de lado eu jogar futebol, porque para esse tipo de sociedade o perfil de pessoa para fazer desporto era cantar o fado, ser forcado ou jogador de râguebi. Ninguém encaixava no futebol. "Mas jogas futebol? E consegues estar nesse meio?" Do outro lado, estava nos juniores do Benfica e a fazer o 12º ano - na altura era o 7º ano de liceu - para me candidatar à universidade. Já tinha carta de condução, já tinha carro e havia jogadores seniores do Benfica que não o tinham, portanto estava completamente desenquadrado nos dois mundos. Só que, também por família, porque eram todos muito 'open mind', fui sempre uma pessoa muito democrata, no sentido em que para mim é igual estar de smoking ou estar de fato de treino ou estar a comer à mão.

Conseguiu conciliar?

Nunca me agarrei a preconceitos de um lado ou de outro. Consegui estar nos dois mundos naturalmente, sem fazer qualquer esforço. Mas sempre senti, mais tarde, isso que o Manuel Machado diz. Alguma... não sei, acho que nós, portugueses, não é só no futebol, é em todas as áreas, somos extraordinários, mas temos muita inveja uns pelos outros. E senti que realmente tinha de ter algum cuidado, porque acreditava que as pessoas eram todas boas e ninguém queria fazer mal a ninguém, aquela filosofia dos anos 60/70, da cultura hippie, maio 68, peace and love... Para mim era tudo um bocado cor de rosa. E não, não era.

