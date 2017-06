Poeta? Estratega. Mourinho explica como se vence uma final europeia

Faltavam ainda 80 minutos por jogar na Friends Arena, em Estocolmo, quando José Mourinho se virou para Rui Faria e pôs as mãos nas calças. A mensagem para o adjunto de sempre era clara: “Já os temos no bolso”.

A história foi contada pelo próprio treinador do Manchester United, esta segunda-feira, num dia dedicado ao High Performance Football Coaching, pós-graduação internacional da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa que tem o cunho pessoal de Mourinho, doutor honoris causa da instituição, e que já vai na segunda edição.

A Tribuna Expresso acompanhou a aula de Mourinho na íntegra e conversou com o treinador do Manchester United, que admitiu que, hoje em dia, dá mais importância à estratégia na sua forma de jogar. "Há treinadores que são muito mais radicalistas, se assim se pode dizer", disse.

"As pessoas olham para o nome do clube e pensam que tem de ganhar e tem de ganhar de forma 'XPTO', mas uma coisa é a dimensão do clube e outra coisa é a história do clube e outra coisa ainda é a atualidade do clube", acrescentou. "A maneira de ganhar? Estratégia. Vais mais para o campo do estratégico."

