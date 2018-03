Novos incidentes em Marselha entre adeptos e polícia

Durante alguns minutos, num cenário cada vez mais repetido, dezenas de adeptos arremessaram objetos na direção das forças policiais, que procuravam separar os simpatizantes ingleses e russos, na tentativa de repor a tranquilidade.

A 'batalha campal', que levou alguns comerciantes a fechar as lojas e a proteger as montras com barreiras de segurança, foi tida como não tendo sido um incidente de maior por parte do responsável das forças no terreno, Laurent Nunez.

Alguns minutos após este confronto, que ocorreu ao final da tarde, por volta das 18:30 locais, perto do porto de Marselha, os adeptos já se encontravam, entre latas e vidros no chão, de tronco nu e a beber, tirando partido do sol que se fazia sentir.

Estes incidentes surgem após um adepto inglês e um francês terem sido detidos em confrontos horas antes no mesmo local.

Cerca de 250 adeptos ingleses envolveram-se em confrontos com a polícia na zona do Porto Velho de Marselha, com a polícia a ser obrigada a usar gás lacrimogéneo, detendo um inglês de 24 anos.

Também se verificaram incidentes com um grupo de jovens franceses, com um inglês a ter de ser transportado a um hospital por ter sido ferido sem gravidade. Um francês, de 30 anos, também foi detido, mas por roubar uma camisola da seleção inglesa.

No sábado, Inglaterra e Rússia defrontam-se em Marselha no Estádio Vélodrome, num jogo tido de risco elevado, referente ao grupo B do Euro2016, que hoje principia com o França-Roménia, no Estádio de França, em Paris.

Lusa