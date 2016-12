Fisco português quer documentos do Football Leaks

A Autoridade Tributária (AT) quer passar a pente fino os contratos entre clubes e jogadores de futebol que são residentes fiscais em Portugal, para averiguar se estão em marcha esquemas de evasão que lesem o Estado português. Esta semana, a AT pediu a colaboração da rede EIC – European Investigative Collaborations, à qual o Expresso se associou, na facultação de documentos do projeto Football Leaks.

O pedido de cooperação foi feito pela Direção de Serviços de Investigação da Fraude da AT e nele, sabe o Expresso, o fisco português admite que possa haver futebolistas e responsáveis de clubes portugueses envolvidos em situações com relevo para a AT.

