Lembra-se dos ‘Football Leaks’? Fábio Coentrão acusado de fraude fiscal em Espanha

Fábio Coentrão foi acusado pelas Finanças espanholas de ter ocultado cerca de 1,3 milhões de euros entre 2012 e 2014, avança esta terça-feira o diário El Mundo.

De acordo com a notícia, o lateral esquerdo do Real Madrid é acusado de "fraude tributário quantificado", e tê-lo-á feito assim - não declarou 352.620,34 euros no exercício fiscal relativo ao ano civil de 2012, 428.757 euros em 2013 e 510.021 euros em 2014.

Em dezembro, a investigação do "Football Leaks", na qual o Expresso participou, já tinha denunciado que o internacional português teria declarado, apenas há um ano, um acordo de direitos de imagens - a rondar os 3,5 milhões de euros - firmado em 2011.