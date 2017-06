Cristiano Ronaldo acusado em Espanha de fraude fiscal

Aquele que é considerado o melhor jogador do mundo é acusado pelo Ministério Público de ter defraudado as Finanças espanholas em 14,7 milhões de euros, em quatro delitos cometidos entre os anos fiscais de 2011 e 2014.

Segundo a investigação do Football Leaks, publicada no “El Mundo”, Cristiano Ronaldo ter-se-á aproveitado da Tollin Associates LTD, estrutura societária criada em 2010 e domiciliada nas Ilhas Virgens Britânicas (da qual era sócio único), para ocultar rendimentos gerados em Espanha, relacionados com direitos de imagem.

A denúncia do Ministério Público baseia-se num relatório da Autoridade Tributária espanhola, onde se sublinha que o jogador português conferiu poder ao seu agente para fechar contrato com o Real Madrid entre 2009 e 2015, adquirindo posteriormente residência fiscal em Espanha, condição que entrou em vigor em janeiro de 2010.

Em comunicado enviado à imprensa espanhola, o Ministério Público considerou o incumprimento fiscal do futebolista “voluntário” e “consciente”, acusando Ronaldo de ter tido “a intenção de obter um benefício fiscal ilícito”. E acrescentou que a alegada fraude corresponde a 1,39 milhões de euros em 2011, 1,66 milhões em 2012, 3,2 milhões em 2013 e 8,5 milhões em 2014.

A confirmar-se a existência de fraude fiscal, Ronaldo pode ser sujeito a uma pena de um a cinco anos de prisão.

(em desenvolvimento)