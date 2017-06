Jorge Mendes já foi ouvido como arguido

De acordo com o jornal “El Pais”, o agente português Jorge Mendes já foi ouvido esta manhã de terça-feira no Tribunal de Instrução número 1 de Pozuelo de Alercón, como arguido no processo da alegada fuga fiscal de Radamel Falcão.

O empresário chegou pelas 11h de Espanha ao tribunal, e disse que não faria declarações. Segundo a imprensa espanhola, o português terá dito à magistrada Mónica Gómez Ferrer que o seu trabalho se limita às negociações entre clubes e jogadores para transferências e empréstimos, ou seja, apenas assuntos desportivos.