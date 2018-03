Fórmula 1. Sebastian Vettel vence Grande Prémio da Austrália

O piloto alemão de Fórmula 1 Sebastian Vettel (Ferrari) venceu este domingo o Grande da Austrália, primeira prova da época de 2018, ficando 5 segundos à frente do britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que partiu na 'pole position'. A vitória no circuito Albert Park, em Melbourne, constituiu a 48ª. vez que o piloto da Ferrari conquistou o primeiro lugar, sendo que, já no ano passado, Vettel tinha ficado à frente de Hamilton na Austrália. Kimi Raikonen, da Ferrari, ficou no terceiro lugar, a 6,3 segundos do colega de equipa. Daniel Ricciardo, da Red Bull foi quarto, a 7,1 segundos de Vettel e Fernado Alonso chegou em quinto, a mais de 27 segundos do vencedor.

Classificação