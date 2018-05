Corridas mais espectaculares e com mais ultrapassagens? A FIA mudou o regulamento técnico para que tal seja realidade em 2019

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) aprovou alterações de última hora ao regulamento técnico da Fórmula 1 para 2019, simplificando a aerodinâmica dos monolugares, com vista a facilitar as ultrapassagens durante as corridas, anunciou esta terça-feira o organismo.

As alterações mais significativas aprovadas para o Mundial de F1 do próximo ano passam pelo aumento da amplitude das ‘asas’ dianteira e traseira e a simplificação das condutas de arrefecimento dos travões, no âmbito da estratégia da FIA de atrair mais adeptos para a categoria rainha do desporto automóvel.

O Grupo Estratégico, a Comissão de F1 e o Conselho Mundial do organismo regulador aprovaram as alterações na segunda-feira, em cima da data limite, com base em vários estudos, mas contra a vontade de algumas escuderias que disputam o Campeonato do Mundo.

“Os estudos indicam que existe a forte possibilidade de um impacto positivo ao nível das ultrapassagens na F1 e foi nessa base que foram aprovadas as alterações a introduzir em 2019”, explicou a FIA, em comunicado.