Hamilton sem rival no GP Hungria

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) reforçou este domingo a liderança do Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio da Hungria, aumentando para 24 pontos a vantagem sobre o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), que terminou na segunda posição.

Na 12.ª prova do campeonato, o quatro vezes campeão do mundo e detentor do título partiu da 'pole position' e concluiu as 70 voltas ao circuito de Hungaroring, em 01:36.16,427 horas, menos 17,123 segundos do que Vettel, também tetracampeão mundial. Foi uma corrida irrepreensível de Hamilton, que nunca foi ameaçado na frente, numa corrida marcada pelo intenso calor - a temperatura do asfalto chegou a ultrapassar os 50 graus. Isto depois de no dia anterior a qualificação se ter feito à chuva.

O finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) terminou na terceira posição, a 20,101 segundos do britânico.