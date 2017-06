O Sporting fez a dobradinha, e isto não é peta - é Capeta

O Sporting conquistou hoje pela primeira vez a Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencer o Sporting de Braga, por 2-1, após prolongamento, depois de se ter conquistado o também inédito título nacional.

Ana Capeta, aos 105 minutos, marcou o golo do triunfo das 'leoas', depois da igualdade 1-1 no tempo regulamentar, com os tentos de Vanessa Marques para as bracarenses, na conversão de uma grande penalidade, aos 12, e de Diana Silva para as 'verde e brancas', aos 57.

Capeta já marcara dois golos na vitória por 6-1 ao Boavista (20 de maio) que confirmara o título de campeãs nacionais às leoas.

O Sporting sucede ao Futebol Benfica, que tinha vencido as últimas duas edições da competição, amplamente dominada pelo 1.º Dezembro, com sete triunfos.

P.S.: O Jamor registou a maior enchete de sempre num jogo de futebol feminino em Portugal: 13 mil e 200 pessoas nas bancadas.