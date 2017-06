As 23 (quer dizer, 25, para já) portuguesas que vão disputar o Euro pela primeira vez

São 23 jogadoras que vão ficar na história. Ou melhor, para já, 25 jogadoras. Portugal vai participar no Europeu feminino de futebol pela primeira vez, na Holanda, entre 16 de julho e 6 de agosto, e o selecionador Francisco Neto divulgou esta tarde a lista de escolhidas para o estágio de preparação da prova.

As 25 jogadoras vão trabalhar em conjunto até dia 7 de julho, altura em que a lista final de 23 jogadoras será divulgada.

O Sporting de Braga, 2º classificado da Liga Allianz feminina, é o clube mais representado na convocatória, com seis jogadoras - ou melhor, com oito jogadoras, já que as internacionais Dolores Silva e Laura Luís também já foram contratadas pelo clube bracarense para a nova época. O Sporting, campeão nacional, aparece logo atrás do rival, com cinco jogadoras convocadas.

Eis as convocadas de Francisco Neto:

BAYER 04 LEVERKUSEN- Ana Leite

BOAVISTA FC- Cláudia Lima

BOSTON BREAKERS – Amanda da Costa

BV CLOPPENBURG- Carole Costa

CF BENFICA- Matilde Fidalgo e Jamila Martins

FC NEUNKIRCH- Mónica Mendes

GRINDAVIK FC- Carolina Mendes

LEVANTE – Raquel Infante

LINKÖPINGS FC- Cláudia Neto

SANTOS – Suzanne Pires

SC BRAGA- Sílvia Rebelo, Melissa Antunes, Jéssica Silva, Vanessa Marques, Andreia Norton e Rute Costa

SPORTING CP- Patrícia Morais, Ana Borges, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Diana Silva

USV JENA- Dolores Silva, Laura Luís

VALADARES GAIA- Diana Gomes