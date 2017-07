Seleção feminina faz história na Holanda

27. Este é o número que vai ficar para a história do futebol feminino português. O nome, esse, é o da alentejana Carolina Mendes (recorde aqui a entrevista que concedeu à Tribuna Expresso), a jogadora que marcou o primeiro golo da seleção feminina de futebol numa fase final de uma competição sénior, ao colocar as portuguesas em vantagem frente à Escócia, na 2ª jornada do grupo D do Euro-2017, aos 27 minutos.

Depois de uma estreia pouco auspiciosa no jogo inaugural na prova (derrota por 0-2 frente à poderosa Espanha), esperava-se um Portugal mais ambicioso frente à Escócia, uma seleção bem mais próxima do nível português (21ª do ranking mundial - Portugal é 38ª), que tinha sido goleada pela Inglaterra (0-6).

Com Amanda Costa e Carolina Mendes no onze, por troca com Suzane Pires e Ana Leite, Portugal entrou com o mesmo 4-4-2 losango cauteloso e por pouco não era surpreendido logo nos primeiros minutos, bastante mais favoráveis às escocesas. Em frente a uma baliza deserta, Lana Clelland falhou o remate na bola e, na tentativa seguinte, enviou a bola ao poste.

Numa transição rápida contra a corrente do jogo, Dolores Silva lançou a velocidade de Diana Silva, que encontrou Carolina Mendes na área, depois de um falhanço clamoroso de Barsley, que parecia ter o lance controlado.

Maja Hitij/Getty

Portugal saiu para o intervalo em vantagem e, na 2ª parte, entrou de forma bem mais personalizada, tendo mais posse de bola e procurando bem mais o ataque. Ainda assim, foi a Escócia a conseguir empatar, aos 68', através da recém-entrada Cuthbert, jogadora do Chelsea, após uma desatenção de Sílvia Rebelo, que deixa a adversária em jogo.

Não houve tempo para o golo abalar a seleção portuguesa, uma vez que, pouco depois, Francisco Neto colocou em campo Ana Leite, por troca com Carolina Mendes, e a avançada respondeu na perfeição. Após um pontapé de baliza longo de Patrícia Morais, Amanda Costa cabeceia a bola para a profundidade e Ana Leite, ganhando em velocidade frente a Barsley, rematou para golo perante a guarda-redes escocesa.

A Escócia ainda pressionou as portuguesas nos minutos finais, com Weir a enviar uma bola ao poste, mas o resultado manteve-se: 2-1 para Portugal. Vitória histórica para as portuguesas, que somam os primeiros três pontos no Euro-2017, igualando na classificação Inglaterra e Espanha, que jogam ainda esta noite (19h45, Eurosport). Na próxima jornada, Portugal defronta Inglaterra, 5ª classificada do ranking mundial.