O fim do reinado alemão e outros factos do Europeu feminino

O facto: o fim da era alemã

Alguma vez tinha que acontecer, e foi na Holanda que a era de domínio da Alemanha no Europeu feminino terminou ou, pelo menos, encontrou um intervalo.

O “reinado” das alemãs levava 22 anos. Mais precisamente 8162 dias. O título de campeãs europeias pertencia-lhes desde março de 1995.

As alemãs detinham nada menos que seis títulos consecutivos neste torneio e oito no total, em 10 participações. Só a Noruega (por duas vezes) e a Suécia (uma) constam de um quadro onde as germânicas são a constante. Em 2017, está tudo em aberto, sendo certo que a prova vai ter uma nova seleção campeã.

A Alemanha entrou no Euro a empatar sem golos, diante da Suécia. Depois vieram duas vitórias frente à Itália (2-1) e à Rússia (2-0). Mas da Alemanha soava o alarme: três dos quatro golos marcados, foram-no de pénalti.

Este domingo, diante da Dinamarca, a equipa campeã em título marcou primeiro mas foi ultrapassada. A técnica das alemãs, Steffi Jones, assume que está a tentar implementar um novo estilo na equipa. Agora será tempo de avaliar o que correu mal.

Figuras: Jodie Taylor

Jodie Taylor, a avançada inglesa de 31 anos, que é internacional apenas desde os 28 (a fazer lembrar Vardy, na seleção masculina), leva já cinco golos marcados e está a um de igualar o melhor registo já conseguido na fase final de um torneio.

Dean Mouhtaropoulos

O último dos golos que assinou foi o carimbo das britânicas para as meias-finais diante de um adversário, a França, que as Lionesses não venciam desde 1974.

Jodie está na frente da luta pela bota de ouro do torneio, mas uma coisa já ninguém lhe tira da bagagem: o hat-trick que marcou à Escócia, um dos três únicos da história do Europeu. O último foi marcado em 1997.

Jodie Taylor, que agora alinha pelo Arsenal, já jogou em mais de uma dezena de clubes, um pouco por todo o mundo: do Sydney FC ao Washington Spirit, passando pelo Gotemburgo e pelos Boston Renegades até aos Ottawa Fury Women (sim, é mesmo esse o nome).

Outros factos

O Europeu feminino que decorre na Holanda é já o mais visto da história do torneio dentro e fora dos estádios;

Nos estádios, os jogos da equipa anfitriã esgotaram e são até aqui os mais concorridos. Foi mesmo batido o recorde de assistência de um jogo de futebol feminino na Holanda, com 21.700 espectadores no encontro de abertura com a Noruega;

Nas audiências televisivas também há motivo para organização e patrocinadores sorrirem: no conjunto de todos os jogos transmitidos, foi alcançada uma audiência de 81,5 milhões de espectadores, superando o número final de 2013, fixado nos 60,8 milhões; E ainda há três jogos por realizar;

Neste Europeu, estrearam-se cinco seleções, entre as quais a de Portugal, mas também as da Áustria, Bélgica, Escócia e Suíça, tendo todas ganho pelo menos um encontro;

Maja Hitij

A Noruega, detentora de dois europeus, foi eliminada na fase de grupos pela primeira vez em 20 anos, e sai sem um único ponto conquistado;

Desde 1993 que o Europeu de Futebol feminino não conhece um novo finalista. A Itália foi a última a intrometer-se entre a Alemanha, a Noruega, a Suécia e a Inglaterra. A Áustria, a Dinamarca e a Holanda jogam esta quinta-feira por um lugar nesta história.

As meias-finais

Holanda x Inglaterra (19h45, Eurosport)

As duas equipas chegam invencíveis a esta fase da competição. A Holanda, a jogar em casa, abriu a surpreender derrotando no primeiro jogo a Noruega, finalista vencida da edição passada e uma da seleções com mais história torneio.

As holandesas prosseguiram a fase de grupos sem deslizes, num grupo muito equilibrado, no qual se apurou também a Dinamarca.

Nos quartos de final, a equipa comandada por Sarina Wiegman encontrou e derrotou a Suécia, semi-finalista da edição passada e uma das três únicas seleções que detêm um título europeu no futebol feminino.

A Inglaterra chega a este jogo também com um registo 100% vencedor. Nele está incluído a maior goleada de fases finais de um Europeu de Futebol feminino - os 6-0 sobre a Escócia - e ainda as vitórias sobre Espanha (2-0) e Portugal (2-1).

Nos quartos de final, derrotou a França com Jodie Taylor, uma das protagonistas deste Europeu, a ser decisiva com o quinto golo da conta pessoal. Já fez história, mas vai a tempo de fazer ainda mais.

É o reencontro de duas seleções que se cruzaram justamente nesta fase da prova em 2009, com a vitória a sorrir às inglesas (2-1 no prolongamento) frente a uma Holanda que nesse ano se estreava em fases finais da competição.

A Holanda procura ser a quinta anfitriã a ganhar o torneio, depois de a Noruega o ter feito uma vez (1987) e a Alemanha por três vezes (1989; 1995; 2001).

A Inglaterra é a única finalista do torneio a marcar presença nesta fase da prova. Leva a vantagem da história do torneio e do histórico dos confrontos diretos entre as duas equipas, mas só o jogo de quinta-feira marcado para o Estádio do Twente, em Enschede, dirá quem segue em frente.

Dinamarca x Áustria (17h00, Eurosport)

Vença quem vencer, está garantido que a equipa que sair deste Dinamarca x Áustria vai estrear-se na condição de finalista do Europeu feminino.

A Dinamarca chegou aos quartos de final com uma derrota na fase de grupos diante da anfitriã Holanda, e duas vitórias por 1-0 (Bélgica e Noruega). Nos quartos de final, as dinamarquesas fizeram história ao afastar a equipa que dominou as últimas duas décadas do futebol europeu, a Alemanha, com uma vitória por 2-1.

A Áustria terminou a fase de grupos na liderança, na sequência de vitórias sobre a Suíça (1-0) e a Islândia (3-0) e de um empate a uma bola com a França.

As dinamarquesas têm a seu favor a grande experiência na competição - a Áustria chegou pela primeira vez à fase final do Euro -, mas combatem também a “síndrome” das meias-finais, onde foram eliminadas por cinco vezes. Encontro marcado para o Estádio Rat Verlegh, em Breda.