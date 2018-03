Seleção feminina com o melhor resultado de sempre

Portugal conquistou hoje, pela primeira vez, um lugar no pódio da Algarve Cup de futebol feminino, ao vencer a Austrália, por 2-1, no encontro de atribuição do terceiro lugar.

No Estádio Municipal de Albufeira, Nádia Gomes (38 minutos) e Vanessa Marques (56) marcaram para Portugal, com Caytlin Cooper (45+3) a fazer o golo da Austrália, que ainda desperdiçou uma grande penalidade aos 85' - a guardiã portuguesa Inês Pereira defendeu o remate.

Portugal conseguiu assim a sua melhor prestação no torneio algarvio, depois de ter terminado no quinto lugar em 1994, na primeira das 25 edições da Algarve Cup, em que apenas participavam seis equipas (atualmente participam 12 equipas na prova).

Portugal, 38ª seleção do ranking mundial da FIFA, superiorizou-se à China, 16.ª do ranking, à Austrália, 4.ª, e à Noruega, 14.ª. Em quatro jogos, somou três vitórias e um empate, marcou seis golos e apenas sofreu dois, sinal evidente do crescimento do futebol feminino português.