Um, dois, três: o Lyon vence a Liga dos Campeões feminina pela 3.ª vez consecutiva

O Lyon tornou-se esta quinta-feira na primeira equipa a conquistar a Liga dos Campeões feminina em três edições consecutivas, depois de bater o Wolfsburgo por 4-1 na final da edição 2017/18, num jogo disputado em Kiev.

O jogo terminou sem golos nos 90 minutos regulamentares, mas o marasmo terminou ali mesmo, já que o prolongamento foi de loucos. As alemãs até foram as primeiras a marcar, por Pernille Harder, aos 93 minutos. Três minutos depois, o Wolfsburgo viu a a atacante Alexandra Popp ser expulsa por acumulação de amarelos e a partir daí arrancou a reação do Lyon, que em cinco minutos marcou três golos: Amandine Henry empatou aos 98’, Eugénie Le Sommer fez o golo da reviravolta aos 99’ e Ada Hegerberg marcou o 3-1 aos 103’ - o seu 15.º golo nesta edição da Champions, um recorde da prova.

O Lyon confirmaria o triunfo com mais um golo, marcado por Camile Abily, aos 116’.