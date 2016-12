Emoção na entrega da Taça Sul-Americana à Chapecoense

No meio de grande emoção, o novo presidente da Chapecoense recebeu esta quarta-feira a Taça Sul-Americana de futebol, atribuída ao clube brasileiro em sequência do acidente aéreo que vitimou quase toda a equipa a staff técnico durante a viagem para o jogo da primeira mão, na Colômbia, onde iria defrontar o Atlético Nacional.

Na hora de receber o troféu, Plinio David de Les Filho quis compartilhar a distinção com o seu homólogo do clube colombiano. “Gostaria de agradecer a todos, a todos os países. Mas deixem-me, de um modo muito especial, de uma forma muito carinhosa e grata, em nome do nosso clube, Chapé, partilhar este troféu que nós recebemos com aquele que nos deu essa possibilidade, com um gesto de humanidade e respeito. De dignidade e de demonstração de bondade”, afirmou o presidente da Chapecoense.

A iniciativa da atribuição da taça ao clube brasileiro partiu do Atlético Nacional colombiano, em sequência do trágico acidente que vitimou a equipa contra a qual deveria ter jogado.