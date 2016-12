Ajoelhou-se e pediu a Neymar para parar com as fintas. Por favor (vídeo)

Estiveram 30 mil pessoas no Pacaemb, no estado de São Paulo, para ver o jogo de beneficiência entre o Ousadia e o Pedalada, nomes catitas para as equipas de Neymar e Robinho, respectivamente. O jogo acabou como todos os jogos deste timbre deviam acabar: 22 golos (13-9, para o Ousadia) truques, habilidades, enfim, um rodízio do Brasil para brasileiro ver, até um tipo ajoelhado a pedir por favor a Neymar para parar com os truques que ele não aguentava mais.