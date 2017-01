Taarabt: “As pessoas sempre me disseram que tenho talento; algumas que não tenho cabeça, outras que sou cabeça dura”

A julgar pelo que se lê no site oficial do Genoa, Taarabt está feliz da vida. Deixou o Benfica para trás, encontrou um novo clube, tem outra oportunidade para mostrar o que vale - ou que ele diz que vale. “Fui bem recebido. É bom chegar a um clube histórico como o Genoa. Gosto de Itália, gosto das pessoas, tive uma experiência positiva no Milan. Agora, tenho deixar de falar e dar tudo em campo”, disse o marroquino.

Sobre a sua carreira, de altos e baixos, Taarabt reconhece que nem sempre as coisas lhe correram bem. “Sempre me disseram que eu tinha talento, outras pessoas dizem que não tenho cabeça, outras ainda que sou cabeça dura. Não vejo isso assim. Comecei com 17 anos no Tottenham e é verdade que no Benfica passei um período difícil”.

Porquê? “Cheguei com peso a mais. Foi tudo assinado de repente e eu estava há dois meses em Marrocos. Tenho uma mãe que cozinha muito bem”, sorriu Taarabt.