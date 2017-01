Abelardo foi despedido, chorou e recusou €4 milhões de indemnização: “A lealdade está acima de tudo”

Abelardo Fernàndez despediu-se em lágrimas do Sporting de Gijón, clube que treinou durante dois anos e meio. Para os mais distraídos, Abelardo é de Gijón: “Choro por estas pessoas, por este clube e pelos adeptos que eu amo”.

Foi assim que Abelardo, antigo jogador do Barcelona, disse adeus ao emblema do coração. E fê-lo de forma honrada e inesperada, recusando uma indemnização de €4 milhões pela rescisão de contrato. “Como adepto do Sporting, e apesar de ter um acordo até 2020, não podia fazer isto ao clube que adoro. Eu fiz o mesmo noutros clubes e não iria agir de forma diferente aqui. Não tenho problemas de dinheiro. Há coisas mais importantes e a lealdade para com o meu clube está acima de tudo”.

Um homem singular.