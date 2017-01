PSG contrata Guedes... E Dugarry desata a rir incontrolavelmente: “É um falso jogador”

Reação mais genuína era difícil. Quando Christophe Dugarry começou a ouvir falar sobre Gonçalo Guedes, desatou a rir incontrolavelmente.

O ex-internacional francês, que passou grande parte da carreira no Bordéus, não compreende como é que o PSG gastou €30 milhões no jogador de 20 anos formado no Benfica.

"Não é possível... É um falso médio, um falso extremo, um falso avançado. É um falso jogador e isso é engraçado, mas não podes comprá-lo por €30 milhões", disse Dugarry na RMC Sport (vídeo mais abaixo, em francês).

"É polivalente? É porque não se sabe bem qual é a posição dele", concluiu Dugarry.