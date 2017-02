O Arsenal vai ter um gigante de 150 kg pela frente

É por isto que gostamos de futebol. Depois de eliminar o Leeds United por 1-0, o Sutton United, clube da quinta divisão de Inglaterra, está nos oitavos de final da Taça e vai ter um frente a frente com o "gigante" Arsenal, no dia 18.

É uma surpresa, sim, mas até aqui não há grandes novidades.

Mas se formos ver o plantel do Sutton com atenção... temos uma (grande!) supresa, chamada Wayne Shaw. E quem é Wayne Shaw? É um dos guarda-redes da equipa, que está a dar que falar, mas não pela sua qualidade.

Normalmente já não é muito comum vermos um jogador de futebol com 45 anos, mas com 150 kg ainda menos.

Apesar de ser o guarda-redes suplente da equipa (Ross Worner, de 27 anos e 78 kg, é o titular), pode vir a entrar caso seja necessário... E claro que vai ser uma bareira (muito) pesada para o Arsenal.

Wayne já se envolveu em várias dicussões por causa da sua forma física e acabou por ser posto de lado do Sutton. Mas voltou ao clube meses depois.

"Para que conste, chamar alguém de gordo de (m...) não é aceitável hoje em dia na nossa sociedade. Por favor corrijam-me se estiver errado: em qualquer caminho da vida, se disser isso alguém, tenho de temer uma reação, e foi isso que aconteceu. Fui provocado pela linguagem, que foi desnecessária, e não devia ter reagido", explicou Wayne.

Para além do factor "guarda-redes", o jogo vai ter outr ponto de interesse: vai ser em casa do Sutton. Ou seja, os adeptos do Arsenal vão ter de assistir ao jogo num (pequeno) estádio sem cadeiras e até sem lugares marcados. Sim, isto é o futebol no seu melhor.