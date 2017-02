Jogador do Atlético de Madrid detido por violência doméstica

Sem oferecer qualquer tipo de resistência, Lucas Hernandez, um dos jogadores do Atlético Madrid com maior projeção, foi detido às duas e meia da manhã, na sua casa em Las Rozas, depois da policia ter sido chamada ao local.

Segundo a Guarda Civil espanhola, a mulher do defesa central foi assistida primeiro pelos tripulantes de uma ambulância sendo transportada depois para o hospital.

A policia aguarda pelo relatório médico para saber qual a gravidade das lesões, mas o “El País” avança que não são graves. Lucas deverá passar a manhã nos Julgados de Majadahonda, mas até ao momento, segundo fontes da investigação citada pelo jornal espanhol, a mulher do jogador ainda não apresentou denúncia e está à espera de consultar um advogado.

Lucas nasceu em Marselha (França) e estreou-se na equipa principal do Atlético de Madrid em dezembro de 2014 e destacou-se sobretudo com a excelente exibição que fez nos quartos de final da Liga dos Campeões de 2015, no jogo em que o Atlético derrotou o Barcelona por 2-0.

Lucas é irmão Theo Hernandéz (19 anos), lateral esquerdo do Atlético de Madrid, que está emprestado ao Alavés até final da temporada.