No futebol hondurenho vale tudo, até o golo de um adepto (vídeo)

Se os jogadores não resolvem, não seja por isso, os adeptos dão uma mãozinha. Ou um pezinho.

O caso insólito aconteceu aos 93 minutos num enconto para o campeonato das Honduras.

O Olimpia recebeu o Motagua e perdia por 2-1. Não contente com este desfecho, um adepto da casa cansou-se de esperar pelo golo entrou em campo e resolveu entrar para brilhar.

Parece que nem os árbitros, nem os auxiliares e muito menos os seguranças deram conta desta invasão de campo.

O adepto entrou na área do Motagua com uma segunda bola no pé e distraiu o guarda-redes adversário que acabou por sofrer um golo do Olimpia.

Apesar dos protestos do Motagua – não é legal haver duas bolas de futebol em campo – nada se alterou e o resultado acabou mesmo por ficar 2-2.