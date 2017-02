Quem é o jogador que vende mais camisolas? (pista: não é quem está a pensar)

Contagem descrescente:

Em oitavo lugar, está o Liverpool. Ou melhor, está a camisola número 10 do clube: O médio Philippe Coutinho é o oitavo jogador a vender mais camisolas.

Acima de Coutinho, na sétima posição, está David de Gea, o guarda-redes do Manchester United. O jogador tem contrato com o clube até 2019.

E em sexto lugar, (o polémico) Neymar. As camisolas vendidas são proporcionais ao sucesso do jogador. O camisola 11 do Barcelona mostra resultados e já é apontado como o maior craque brasileiro do clube.

O número cinco da lista é o número 11 do Arsenal. Não está situado? E se falarmos no melhor jogador do ano 2016, na Alemanha? E se dissermos que o ano passado foi a quinta vez que foi considerado jogador do ano no país dele? Isso mesmo, falamos de Mesut Özil. O médio do Arsenal é o quinto jogador a vender mais camisolas.

Segue-se Zlatan Ibrahimovic, em quarto lugar. O jogador do Manchester United é considerado um dos melhores avançados do mundo. Recentemente, provou que a idade não (lhe) pesa e tornou-se o jogador com mais velho a atingir a marca dos 15 golos na Premier League. Tem 35 anos e roubou o recorde a Teddy Sheringham.

Paul Pogba, também do Manchester United, ocupa o terceiro lugar do pódio (ou da lista). O camisola seis tem apenas 23 anos e, em 2013, quando jogava pelo Juventus, foi Golden Boy. No ano passado, o prémio foi atribuído a Renato Sanches.

Em segundo está o número 1 do mundo. É isso mesmo, Cristiano Ronaldo não surge em primeiro lugar (como assim?). Não é surpresa nenhuma que o mundialmente conhecido e admirado madeirense venda muitas camisolas. Porém, ainda assim, há um jogador que o supera. Mas quem?

Lionel Messi. Os eternamente comparados CR7 e Messi estão lado a lado na lista mas, diz o Daily Star, que o número dez vende mais que o número sete. Parece que no toca à venda de camisolas, o melhor do mundo é mesmo o jogador do Barcelona.