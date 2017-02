Pelo menos 17 pessoas morrem na estreia do campeonato angolano de futebol

Pelo menos 17 pessoas morreram e 60 ficaram feridas depois de terem forçado a entrada no Estádio Municipal 4 de janeiro, em Uíge, no norte de Angola. Os adeptos queriam assistir à partida inaugural do Girabola 2017, o campeonato de futebol angolano, que opunha o Santa Rita de Cássia ao Recreativo do Libolo.

Foi aos sete minutos de jogo que centenas de adeptos forçaram a entrada no estádio. Segundo a Agência Angola Press, muitas pessoas caíram e foram pisadas. O incidente terá levado à morte por asfixia de vários adeptos, incluindo crianças.

Entre os feridos, cinco estão em estado grave, informou o diretor-geral do hospital da procinvia de Uíge, Mije Ernesto.

O Santa Rita de Cássio é um clube recente, fundado apenas em 2015, chegado este ano pela primeira vez ao escalão principal nacional de futebol. Segundo o “Jornal de Angola”, uma equipa de inspeção esteve a avaliar as condições do Estádio 4 de janeiro na passada terça-feira. Apesar de o recinto ter sido considerado apto, foram deixadas algumas recomendações para serem resolvidas até ao dia do jogo, incluindo a abertura dos portões principais.

O Estádio é, segundo a mesma publicação, o único recinto com qualidade para receber jogos nacionais. Tem capacidade para cinco mil adeptos.