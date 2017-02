Futebolistas têm risco elevado de demência na velhice, diz estudo

Um estudo realizado no Reino Unido mostrou que os futebolistas têm um risco mais elevado de demência na velhice. Não sendo ao nível dos pugilistas, é suficientemente alto para justificar alarme. E vem confirmar as suspeitas que já no ano passado tinham levado a um apelo para que crianças com menos de dez anos não possam fazer cabeceamentos quando jogam futebol.

O estudo baseia-se em dados relativos a 14 futebolistas reformados, 13 profissionais e um amador. Seis deles tinham Alzheimer. Os cérebros de outros quatro, examinados após a morte, revelaram encefalopatia traumática crónica, uma condição que frequentemente provoca demência. Tal como nos pugilistas (e nos jogadores de râguebi), a causa serão lesões sofridas na cabeça durante os jogos.

Para os futebolistas, o fator principal são os cabeceamentos. "Os nossos resultados sugerem uma relação potencial entre jogar futebol e o desenvolvimento de patologias degenerativas no cérebro após a morte", diz Helen Ling, do Instituto de Neurologia do University College London, onde se realizou o estudo.

A Associação Profissional de Futebolistas, que representa os jogadores, acolheu bem o estudo e comprometeu-se a financiar investigações futuras, em colaboração com a federação de futebol, a fim de compreender se os futebolistas "sofrem desproporcionalmente do surgimento de demência".

Em anos recentes, o problema ganhou visibilidade com a divulgação do atual estado de saúde de antigas estrelas de futebol. Dos nove membros ainda vivos da seleção britânica que venceu o Mundial de 1966, por exemplo, três sofrem de Alzheimer.