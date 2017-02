Renato: “Se o Benfica não for campeão, prefiro que ganhe o FC Porto em vez do Sporting”

Renato Sanches em discurso direto ao jornal "A Bola" desta sexta-feira

"Às vezes dou por mim a pensar que já vivi muito e só tenho 19 anos (...) O mundo do futebol muda vidas"

"Isto aqui vai ajudar muito, porque pensas mais, estás sozinho, dás mais valor às coisas (...) Claro que isso nos torna pessoas mais maduras"

"Sabia que ia ser difícil, mas faz parte da integração, a solução aqui é não desistir, é continuar a trabalhar e sei que o meu momento há-de chegar"

"Não vim pelo dinheiro e pelas outras coisas, vim pelo meu trabalho. Todos os jogadores com ambição querem um clube melhor, entre aspas, porque o Benfica já é um grande clube. E toda a gente sabe disso. Mas pelo Benfica dificilmente conseguiria ganhar uma Liga dos Campeões e aqui consigo"

"Penso que neste momento quase tudo é importante, até uma recuperação de bola, um corte, tudo é importante. Um golo dá muito mais confiança a um jogador, totalmente (...) Por dentro estou chateado e um bocado revoltado, pelo facto de as coisas no início não estarem a correr tão bem, mas temos de ter paciência"

"Decidi-me pelo Bayern de Munique porque foi o clube que apostou logo em mim. Disse 'ok, queremo-lo' e fechou negócio com o Benfica. Senti confiança e gostei disso, pois havia outros clubes que me queriam"

"O custo da transferência não me causa qualquer incómodo. Sinto mais uma sensação dessas por não estar a jogar do que ter sido transferido por €35 milhões (...) Se tens 19 anos e conseguiste isso é porque tens algum valor (...) A cada dia que passa sinto-me um melhor jogador, por isso os €35 milhões justificam-se"

"Sou benfiquista e quero que o Benfica seja campeão. E acho que vai ser campeão. Se não for campeão, é triste, mas até prefiro que ganhe o FC Porto em vez do Sporting"

"Sou benfiquista, mas toda a gente sabe que vou defender o meu clube, não é? Se as equipas se defrontarem [na Liga dos Campeões] quero que o Bayern ganhe, já não estou no Benfica"