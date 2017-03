De Golden Boy a homem de lata (a inexplicável carreira de van der Vaart)

Rafael van der Vaart pode estar de saída do Midtjylland, da Dinamarca, depois não ter sido convocado para os últimos três encontros da equipa, desde que o campeonato recomeçou após a paragem de inverno.

A imprensa espanhola adianta que os nórdicos não estarão satisfeitos com o rendimento do internacional holandês, considerado a grande aposta do clube para a conquista do campeonato, perdido para o Copenhaga no ano passado.

Este pode ser mais um capítulo na história de altos e baixos de um jogador que em tempos foi considerado o melhor futebolista jovem na Europa.

Sim. O melhor.

‘Recordaar’

Rafael van der Vaart nasceu a 11 de fevereiro de 1983 em Heemskerk, uma cidade localizada no norte da Holanda, mas foi em Amsterdão que começou a construir a carreira.

Em 1996 chegou ao Ajax, clube onde fez a sua formação e despertou para o futebol mundial. Três anos mais tarde, alinhou pela primeira vez com a camisola dos holandeses, mas foi na época seguinte que agarrou um lugar na equipa.

O jovem Rafael, então com 16 anos, foi confrontado com uma proposta do Barcelona, quando começava a dar nas vistas no Ajax. Mas recusou.

“Queria triunfar no Ajax. Os jovens, antes de saírem para uma Liga importante, têm de mostrar que podem jogar com regularidade”.

Pode dizer-se que a aposta foi ganha. Em 156 jogos, apontou 63 golos, tendo contribuído decisivamente para a conquista do campeonato em 2003-04, título perdido para o PSV Eindhoven no ano anterior.

No início dessa época, foi eleito como o primeiro "Golden Boy", galardão que distingue o melhor jovem sub-21 a jogar na Europa. Um dos momentos altos da carreira seria ainda o capitanear da formação holandesa frente ao Milan para a Liga dos Campeões. Com 20 anos e 217 dias, seria o mais jovem capitão a alinhar na prova europeia – estatuto entretanto perdido para o portista Rúben Neves.

O céu era o limite. Chegou-lhe a galáxia.

A experiência na Bundesliga e a chamada dos "Galácticos"

As boas exibições em Amsterdão despertaram o interesse do Hamburgo, que avançou para a sua aquisição em 2005, e por onde permaneceria três temporadas.

Na cidade alemã exibiu-se a um bom nível, com golos e assistências, mas não conquistou nenhum título.

Em 2008 foi convidado pelo Real Madrid e, naturalmente, já com 26 anos, aceitou. Na primeira época participou em 42 jogos e marcou cinco golos. O ano seguinte marcou um novo rumo para os “galácticos”, com as aquisições de Xabi Alonso, Kaká, Benzema e Cristiano Ronaldo... e van der Vaart começa a perder espaço nos "merengues".

Ao perder importância na formação espanhola, transferiu-se para o Tottenham em 2010, deixando Madrid com uma Supertaça; seria o terceiro campeonato em cinco anos.

Uma boa estreia na Premier League e o regresso ao Hamburgo

A aventura em Terras de Sua Majestade é interessante, estreando-se com 15 golos em 36 encontros na primeira época. Ajuda os “spurs” a chegar ao quinto lugar no campeonato e a atingir os quartos-de-final da Liga dos Campeões. No segundo ano exibe-se em bom plano, mesmo com a chegada de André Villas-Boas ao comando técnico dos ingleses, por troca com Harry Redknapp.

Só que a entrada do médio Gylfi Sigurdsson retira-lhe espaço, pelo que no ano seguinte regressou ao Hamburgo, um momento descrito pelo holandês como “um sonho tornado realidade”.

Mas o regresso em 2012 a uma das casas em que foi feliz não possui os contornos da primeira passagem.

Aos 32 anos, a idade começa a sentir-se e vão surgindo lesões, pelo que em três épocas faz menos 27 jogos em relação à passagem anterior. Falha, inclusivamente, o Mundial de 2014 disputado no Brasil devido a problemas físicos.

Espanha (outra vez) e a viagem para a Dinamarca

Segue-se uma nova aventura em Espanha, desta vez para representar o Bétis de Sevilha. Como bónus – um bónus estranho – passa a receber quase 115 mil euros por mês para que as suas chuteiras não sejam vermelhas, cor do rival andaluz.

Pela primeira vez desde a estreia no Ajax, faz menos de dez jogos em 2015-16. Após ter ficado de fora do embate diante do Sevilha para a Taça do Rei, van der Vaart desabafou: “Tenho de admitir que atingi o ponto mais baixo da minha carreira. Quero jogar”.

Esta temporada, assinou pelo Midtjylland da Dinamarca, encontrando-se cedido pelo clube andaluz até 2018. Já participou em 14 jogos e marcou dois golos. Mas a experiência não deve durar muito mais.

Numa entrevista ao jornal Ekstra Bladet, criticou a falta de adesão ao futebol praticado naquele país. “Os dinamarqueses parecem não se importar com o futebol. Isto é mau para a Liga, especialmente porque é um país com um campeonato em desenvolvimento, mas ninguém vem aos estádios. É decepcionante”.

O internacional holandês foi mais longe, deixando reparos à cultura de treino das equipas. “Há uma grande diferença entre jogar um futebol mais físico ou mais técnico. Os futebolistas da Dinamarca deveriam trabalhar o aspeto técnico, ao invés do físico. Eles começam a treinar-se [musculação, entenda-se] muito cedo. Eu, no Ajax, prestava mais atenção à técnica até aos 21 ou 22 anos”.

Aos 34 anos, Rafael van der Vaart está longe de ser o jovem que encantou Amsterdão e que se mostrou a alto nível no Hamburgo e no Real Madrid. De lá para cá, a sua viagem no futebol tem sido intermitente, e agora está em risco de sair do seu quinto clube em cinco anos.