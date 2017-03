FIFA bane árbitro por manipulação de resultado em jogo de qualificação para o Mundial

A FIFA baniu o árbitro ganês Joseph Odartei Lamptey de qualquer atividade relacionada ao futebol após ter sido descoberto um caso de manipulação de resultado. Lamptey foi considerado culpado de interferir no resultado da partida entre África do Sul e Senegal, válida para a qualificação para o Mundial de 2018.

O jogo, disputado em novembro de 2016, acabou 2-1 para a África do Sul. Os sul-africanos marcaram o primeiro golo da partida após uma penalidade máxima considerada... inexistente.

A FIFA não divulgou maiores detalhes sobre quais teriam sido os motivos para Lamptey ter influenciado o confronto. A entidade também não informou se o resultado do jogo será mantido.

África do Sul e Senegal estão no Grupo D da qualificação da zona africana. O Burkina Faso lidera o grupo com quatro pontos e a África do Sul está no segundo lugar com os mesmos quatro pontos; o Senegal é terceiro, com três.

Pelas regras das Eliminatórias Africanas, os líderes de cada grupo representarão o continente no Mundial da Rússia no próximo ano.