Messi suspenso por quatro jogos pela FIFA

Messi, que foi também multado em 10.000 francos suíços (perto de 9.400 euros), vai falhar os próximos quatro encontros da seleção argentina, o primeiro dos quais já hoje, frente à Bolívia, referente à qualificação sul-americana para o Mundial 2018.

A FIFA já tinha informado a Federação Argentina de Futebol que estava a investigar o comportamento de Messi no jogo com o Chile, realizado na sexta-feira, que a Argentina venceu por 1-0, com um golo do avançado do FC Barcelona, de grande penalidade.

O relatório elaborado pelo árbitro brasileiro Sandro Ricci não faz referência ao incidente, mas a FIFA fez saber a federação argentina que "solicitou informação adicional ao árbitro, bem como aos três assistentes".

O assistente Emerson Carvalho disse que se apercebeu que Messi protestou uma falta assinalada contra a sua equipa, esbracejando e dizendo algo que não conseguiu ouvir, tendo mais tarde, através da comunicação social, percebido que se tratava de um insulto.