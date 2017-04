Mulher de amarelo, onde andas tu?

A história começa com um empate (1-1) do Borussia Dortmund na casa do Shalke 04, sai do relvado e segue até às redes sociais. Marc Bartra começou uma procura no Twitter pela mulher que ‘enfrentou’ os rivais no estádio do Schalke e, num mar de camisolas azuis, decidiu destacar-se com a cor amarela do Borussia.

Essa coragem despertou a curiosidade do defesa espanhol, que gostou da atitude da adepta do Dortmund. No Twitter o jogador apelou aos seus seguidores a ajudarem-no a encontrar a destemida. “Quero conhecer esta mulher. Ajudem-me a encontrá-la. Quero oferecer-lhe a minha camisola”, foi o que futebolista escreveu.

Juntamente com a mensagem Marc Bartra partilhou a imagem da fã no meio dos adeptos do Schalke 04.

E eis que o apelo deu frutos em 24 horas. A mulher chama-se Steffi e acompanhou o marido que é fã do Schalke ao jogo.

Marc Bartra já agradeceu aos que partilharam a imagem, revelando que já encontrou a corajosa apoiante do Dortmund e que uma promessa é uma promessa. “Vemo-nos em breve, Steffi!, escreveu o atleta, que prometeu oferecer-lhe a sua camisola.