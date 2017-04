O centésimo de Neymar pelos blaugrana

Neymar Jr. estreou-se pelo Barcelona numa partida contra o Atlético, na segunda mão da Supertaça de Espanha. Entre esse 18 de Agosto de 2013 e o 2 de Abril deste ano, 177 jogos se passaram e também um incrível total de 100 golos.

Este Domingo frente ao Granada, os olhos estavam nele e a esperança também, já que os catalães não podiam contar com Messi. AInda assim, a equipa deu bastantes dores de cabeça à defesa do adversário. Só faltava o golo do jovem craque de 25 anos. E aconteceu. Aos 46 minutos, Suárez tocou para Paco e este cruzou para Neymar, que se limitou a empurrar e, com um remate certeiro, provou que era dono merecido dos três dígitos no contador de golos.

O brasileiro tornou-se, assim, o quarto mais jovem da história do clube a atingir esta marca - depois de Messi a ter conseguido alcançar com apenas 22 anos, e Mariano Martín e Evaristo Macedo aos 24.