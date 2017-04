De Madrid para o Porto e para o mundo: estes são os jogadores mais viajados do futebol

O guarda-redes espanhol Iker Casillas, do FC Porto, é o futebolista em atividade que mais viajou durante a sua carreira, numa lista em que o português Cristiano Ronaldo aparece na terceira posição.

O site Kiwi.com, uma agência de viagens online, somou os quilómetros que os principais jogadores fizeram ao serviço dos seus clubes e seleções nacionais e Casillas aparece no topo com um total de 908.201, à frente do seu compatriota Xavi, antiga figura do FC Barcelona e atualmante a atuar na Ásia, que chega aos 892.161.

Ronaldo, o único português da lista de 15 jogadores, aparece no terceiro posto, com 877.567 quilómetros, e neste 'campeonato' também bate o argentino Lionel Messi, que até 22 de janeiro deste ano tinha viajado 833.795.

O italiano Francesco Totti, avançado quarentão da Roma, fecha o top-5 com 759.620 quilómetros viajados.

Na lista dos jogadores que já terminaram a carreira, o antigo internacional português Pedro Pauleta, atual diretor da Federação Portuguesa de Futebol, aparece no 12.º posto, com 468.852 quilómetros percorridos nos seus 21 anos de carreira (1990-2011).

No topo está Raúl Gonzalez, antiga figura do Real Madrid e da seleção espanhola, com 1.093.429 quilómetros viajados em duas décadas, seguido do checo Pavel Nedved, que é segundo com 1.073.471. O brasileiro Roberto Carlos fecha o pódio com 984.086.