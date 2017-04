Marc Bartra: "Como podem ver, estou bem melhor"

O espanhol Marc Bartra, o único ferido do ataque ao autocarro do Borussia Dortmund, na terça-feira, já foi operado a uma fratura no pulso direito e, para descansar os adeptos, deixou uma mensagem no Facebook com uma foto em que é possível perceber a extensão dos ferimentos do central da equipa alemã.

"Olá a todos! Como podem ver, estou muito melhor, muito obrigada a todos pelas mensagens de apoio! Toda a minha força para os meus companheiros, adeptos e todo o Borussia Dortmund para o jogo desta noite!", escreveu Bartra no Facabook.

Em conferência de imprensa, na noite de terça-feira, o Borussia Dortmund tinha anunciado que Bartra seria operado "a uma fratura no rádio do pulso direito" e que o central tinha "um corpo estranho no braço".

Pela manhã desta quarta-feira, o pai do internacional espanhol falou à saída do hospital, assegurando que Bartra tinha "uma fratura limpa" e que todos os estilhaços haviam sido retirados.

Ainda não é conhecido o tempo de paragem do central espanhol.