Vermelho mais vermelho não há: este é o jogador mais expulso do Real Madrid

Sergio Ramos pode já somar três troféus da liga espanhola, dois campeonatos europeus e um mundial, mas o que acaba por encher manchetes é o seu mau comportamento em campo, que lhe dá o título de “mais expulso do Real Madrid”.

No domingo, contra o Barcelona (derrota por 2-3) quebrou o jejum de vermelhos que já mantinha há mais de um ano. Ramos foi convidado a sair pela 22º vez desde que está na equipa merengue, depois de uma entrada agressiva sobre Messi.

1) Espanyol 1-0 Real Madrid, La Liga, 18 de Setembro de 2005

Dois cartões amarelos (61’ e 87’) frente ao Espanyol, no Estádio Olímpico Lluís Companys, inauguraram esta cronologia de expulsões.

2) Real Madrid 2-1 Olympiakos, Champions League, 29 de setembro de 2005

Passaram apenas 10 dias para Ramos repetir a peripécia. Depois de reagir de forma violenta numa disputa com o cipriota Giannakis Okkas, foi obrigado a sair aos 91’ .

3) Real Sociedad 2-2 Real Madrid, La Liga, 27 de novembro de 2005

4) Real Madrid 3-3 Villarreal, La Liga, 7 de maio de 2006

O último jogo de Zidane ficou marcado pelo momento em que Sergio Ramos levou um vermelho direto, depois de uma mão na bola.

5) Real Madrid 1-1 Atlético Madrid, La Liga, 1 de outubro de 2006

6) Sevilla 2-0 Real Madrid, La Liga, 3 de novembro de 2007

7) Recreativo 2-3 Real Madrid, La Liga, 1 de março de 2008

Houve três cartões vermelhos neste jogo - e o espanhol teve direito a um deles. Saiu aos 55 minutos, depois de dar uma cotovelada a Florent Sinama-Pongolle

8) Mallorca 1-1 Real Madrid, La Liga, 5 de abril de 2008

9) Real Madrid 4-3 Málaga, La Liga, 9 de novembro de 2008

Pisou no peito de Eliseu enquanto o defesa português estava deitado no chão e foi expulso de imediato.

10) Atlético Madrid 2-3 Real Madrid, La Liga, 7 de novembro de 2009

Um confronto direto com Sergio Agüero valeu-lhe a segunda expulsão nos clássicos espanhóis.

11) Ajax 0-4 Real Madrid, Champions League, 23 de novembro de 2010

Depois de atirar a bola para longe na primeira parte, decidiu usar a mesma estratégia de ‘desperdiçar tempo’ e repetiu a peripécia nos descontos finais. Foi para a rua..

12) Barcelona 5-0 Real Madrid, La Liga, 29 de novembro de 2010

Jasper Juinen/Getty

13) Barcelona 2-2 Real Madrid, Copa del Rey, 25 de janeiro de 2012

14) Villarreal 1-1 Real Madrid, La Liga, 21 de março de 2012

No 300º jogo pelos merengues, pôs um cotovelo no Nilmar e um record novo no currículo - tornou-se o jogador do Real Madrid mais vezes expulso na liga.

15) Real Madrid 4-0 Celta Vigo, Copa del Rey, 2 de janeiro de 2013

16) Real Madrid 2-0 Rayo Vallecano, La Liga, 17 de fevereiro 2013

17) Real Madrid 4-1 Galatasaray, Champions League, 27 de novembro de 2013

18) Osasuna 2-2 Real Madrid, La Liga, 14 de dezembro de 2013

19) Real Madrid 3-4 Barcelona, La Liga, 23 de março de 2014

20) Las Palmas 1-2 Real Madrid, La Liga, 13 de março 2016

21) Barcelona 1-2 Real Madrid, La Liga, 2 de abril de 2016

22) Real Madrid 2-3 Barcelona, La Liga, 23 de abril 2017

Um ano sem cartões vermelhos e a sua equipa a perder frente aos blaugrana, num jogo que podia ajudar a decidir o título - não eram, de todo, as condições adequadas para mais um devaneio de Ramos.

Mas o defesa espanhol de temperamento explosivo não se conteve e, aos 77’, investiu sobre o argentino Lionel Messi. O árbitro Alejandro Hernández não hesitou e mandou-o tomar banho mais cedo. Ele lá foi, mas não sem antes gesticular para Piqué...