Bernardo Silva, Leonardo Jardim e Anthony Lopes nomeados entre os melhores em França

Em França, sê português. A Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) divulgou esta quinta-feira os nomeados para os melhores do ano no futebol francês e há três portugueses entre os nomeados.

Bernardo Silva está entre os quatro finalistas a jogador do ano, juntamente com Edinson Cavani e Marco Verratti, do PSG, e Alexandre Lacazette, do Lyon.

Nos finalistas a melhor treinador está Leonardo Jardim, cujo Mónaco lidera a Ligue 1, a quatro jornadas do final do campeonato, com os mesmos 80 pontos do PSG. Além do técnico português estão nomeados Unai Emery, do PSG, Lucien Favre, do Nice, e Jocelyn Gourvennec, do Bordéus.

Por fim, o internacional português Anthony Lopes, do Lyon, que está nomeado para melhor guarda-redes do ano, com Subasic, do Mónaco, Reynet, do Dijon, e Kevin Trapp, do PSG.