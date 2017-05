“Quem pode bater Cristiano Ronaldo?”, pergunta a France Football

A revista France Football pô-lo na primeira página e juntou-lhe uma pergunta: “Quem pode bater Cristiano Ronaldo?”. A questão, obviamente, está relacionada com a Bola de Ouro e a aparente inevitabilidade de que esta voltará a cair nas mãos do português.Os argumentos são simples e são estes: Ronaldo pode vencer a Liga dos Campeões pelo Real Madrid (amanhã, os merengues disputam a 2.ª mão da meia-final com o Atlético de Madrid), o campeonato espanhol, e tem marcado golos, muitos golos decisivos na competição que, em ano ímpar (sem Euro e sem Mundial), é a mais importante de todas.

Neymar, Messi, Buffon, Griezmann e Mbappé, todos eles bons jogadores, escreve a France Football, não parecem estar com andamento para seguir Ronaldo nesta recta final.