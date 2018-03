“Tem a habilidade, o julgamento, o conhecimento e a experiência”: Valverde no Barça

Ernesto Valverde é novo treinador do Barcelona. A notícia foi confirmada pelo clube esta segunda-feira em conferência de imprensa, transmitida também nas redes sociais do clube. O técnico assinou contrato por duas épocas com opção de uma terceira.

“Falei pessoalmente com Valverde, que se mostrou muito feliz e entusiasmado com este desafio de treinar o Barça”, disse o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, em conferência de imprensa. “Valverde tem a habilidade, o julgamento, o conhecimento e a experiência. Promove os jovens jogadores e tem uma forma à Barça. É um trabalhador esforçado e um fã do uso da tecnologia no treino e na gestão do jogo”, acrescentou.

O treinador de 53 anos já defendeu as cores do Barcelona enquanto jogador, entre 1988-1990, na altura sob o comando de Johan Cruyff. Como técnico, Valverde passou por clubes como o Espanyol, Villarreal, Valencia e os gregos do Olympiacos. Na última época esteve à frente do Atlético de Bilbau.