Nuno Espírito Santo é o novo treinador do Wolverhampton

Está confirmado: Nuno Espírito Santo vai ser o treinador do Wolverhampton em 2017/18, anunciou o clube inglês.

O ex-treinador do FC Porto vai substituir Paul Lambert, que deixou os Wolves em 15º do Championship (a segunda divisão inglesa), e será coadjuvado por Rui Pedro Silva, Rui Barbosa e António Dias, anunciou também o clube.

O Wolverhampton tem também outros portugueses em campo: os jogadores Sílvio, Ivan Cavaleiro e Hélder Costa.

Jeff Shi, diretor do clube, elogiou o novo treinador, que será apresentado oficialmente quinta-feira de manhã, em conferência de imprensa. "Conheci-o há dois anos, quando ainda não estava no Wolves. Mas, quando falei com ele, fiquei impressionado pelo seu conhecimento tático", explicou.

"Estamos muito contentes por ter o Nuno, alguém com uma filosofia do futebol que é semelhante à nossa", acrescentou. "Tem um registo impressionante em Espanha e em Portugal e levou o FC Porto até às fases eliminatórias da Liga dos Campeões".