Marat Izmailov ainda mexe e acaba de assinar pelo Ararat de Moscovo

O Ararat considera Izmailov "um dos jogadores mais talentosos do futebol russo", que vai ajudar o novo clube ao ambicioso objetivo de conquistar o título.

"O acordo com Marat é uma grande vantagem para esta equipa. Confiamos que venha ajudar, dentro e fora do campo. Tem qualidades humanas e acredita no nosso projeto", afirmou o presidente do clube, Valeriy Oganesyan.

A última equipa representada por Izmailov, de 34 anos, foi o Krasnodar, clube pelo qual disputou 35 jogos, tendo marcado dois golos.