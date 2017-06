Quem sabe nunca esquece: Luís Figo marca golo ao melhor estilo dos bons velhos tempos

A arte de Luís Figo esteve mais uma vez patente este fim de semana, no já habitual jogo que se realiza em fim de época no Santiago Bernabéu, e que reúne antigos craques do Real Madrid.

O português mostrou que ainda se encontra em forma, na partida jogada este domingo diante as antigas estrelas da AS Roma, qye reuniu 65 mil pessoas e cuja receita reverte para o projeto solidário que a Fundação Real Madrid tem no continente africano.

Num jogo que contou com a presença de antigos jogadores como Ronaldo, Fernando Morientes, Roberto Carlos, Michel Salgado e Raúl González, entre tantos outros, o antigo jogador do Sporting marcou um golaço, de livre direto, que deixou o estádio encantado.